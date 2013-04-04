Интеграция шаблона http://livedemo00.template-help.com/osc_41329/ - функции, которые не представлены в шаблоне, но есть в webasyst, как например “рейтинг товаров”- должны присутствовать. Остаются в том виде в каком есть у webasyst
Создание интернет-магазина
Нужно создать интернет-магазин. Макеты есть. Также есть структуры интернет-магазинов, которые нравятся. Сайт необходимо создать под ключ, включая полную настройку работоспособности. Работы много. Срок 2 недели. Оплата не больше 300$. Без предоплаты. Предоплата может быть только в том случае, если вы мне показываете как продвигается работа, и я действительно увижу сдвиги в работе. Указывайте ваши цены и примеры работ. В личку писать не надо.
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