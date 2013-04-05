Восстановить сайт из бекапа. Magento

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Завершен3 заявки131 просмотр

воостановить сайт из бекапа. Magento, бекап взят с другого домена срок 1 день

архив и база на уже ностинге

пишите время и срок, спасибо

Magento
12 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Было не просто , но исполнитель справился. Спасибо за профессиональную работу.
Отличный заказчик. Четко ставит задачу, постоянно на связи, оплачивает без задержек. Приятно работать с деловым человеком.

Заявки фрилансеров

nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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