Создание магазина PHPShop Enterprise Pro 1C усиленная связь с 1С

Я являюсь партнёром системы PHPSHOP.RU - 50% скидка

http://gagarinavan.ru/skript-internet-magazina.html

PHPShop Pro 1C Бессрочная лицензия на профессиональную систему интернет-магазина с усиленной связью с 1С 24990 руб.

PHPShop Enterprise Бессрочная лицензия на флагманскую полнофункциональную версию интернет-магазина 14990 руб.

PHPShop Start Бессрочная лицензия на бюджетную версию интернет-магазина с оптимальным набором опций 9790 руб.

Техподдержка Pro 1С на год Доступ на 1 год к обновлениям Pro 1C, техническим консультациям. Льготная цена в течение 1 месяца с момента окончания срока действия техподдержки 12495 руб.

Техподдержка Pro 1С на полгода Доступ на полгода к обновлениям Pro 1C и техническим консультациям 7497 руб.

Техподдержка Enterprise на год Доступ на 1 год к обновлениям Enterprise, техническим консультациям. Льготная цена в течение 1 месяца с момента окончания срока действия техподдержки 7495 руб.

Техподдержка Enterprise на полгода Доступ на полгода к обновлениям Enterprise и техническим консультациям 4497 руб.

Техподдержка для Start Доступ на 1 год к обновлениям Start, техническим консультациям. Льготная цена в течение 1 месяца с момента окончания срока действия техподдержки 5250 руб.

Обновление системы Технические работы по обновлению системы специалистами PHPShop на сервере клиента с активной техподдержкой.2500 руб.

Регистрация домена на 1 год Регистрация доменного имени (сайта) в зоне RU, РФ.590 руб.

Продление домена на 1 год Продление доменного имени (сайта) в зоне RU, РФ.590 руб.

Хостинг на 1 год Оптимизированный хостинг для магазина. Место на диске 3 GB / Безлимитный трафик / PHP 5.3 / 5 доменов.Акция: установка системы в подарок!

Установка системы на сервер клиента Обязательно присутствие Вашего хостинга в списке рекомендуемых или поддерживаемых хостингов.590 руб.

Снятие копирайтов АвтораСнятие обязательной обратной ссылки на сайт Автора.9950 руб.

Оптимизация сайта Персональная настройка параметров индексации сайта для Яндекса. Описание принципов оптимизции.5000 руб

Демо версия http://democentre.phpshop.ru/

Админпанель - http://demo.phpshop.ru/phpshop/admpanel/ ﻿

Собственные проекти в сети !

Интернет-магазины и сайты

http://www.wmzarmenia.ru Владделец

http://www.avtomore.com - (Администратор)

http://www.avda.ru - (Администратор)

http://www.avto9.ru - (Администратор)

http://www.adlervip.ru - (Администратор)

http://www.elektroliga.ru - (Администратор)

http://www.avliga.ru - (Администратор)

http://www.arstroi.ru - (Администратор)

http://avtomore.com - (Администратор)

http://svast.ru - (Администратор)