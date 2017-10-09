Нужен Преподаватель онлайн-обучения через прямой транслиация Yutoob

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Завершен6 заявок191 просмотр

Здравствуйте мне нужен преподавател каторий сможет онлайн-обучать Детей 1 час в день .  Желателно на Армянском язике но по Руский тоже можно

Компьютерные уроки для начинающих

 Какие программы необходимы для обучение..

  • Назначение клавиш клавиатуры
  • Из чего состоит персональный компьютр
  • Что можно подключить к компьютеру
  • Как создать почтовый ящик
  • Как проверить компьютер на наличие рекламного вируса
  • Как сделать невидимую папку
  • Как зарегистрироваться в скайпе
8 лет назад
nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gamaunow
Иван 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, даёт конкретное ТЗ, не задерживает выплаты, рекомендую!

Заявки фрилансеров

gamaunow
Иван 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад