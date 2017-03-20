Ищу расширенный чек лист Деригиной

Нужен спикер для проведения вебинара длительностью до 60 минут, на русском языке. Тематика - инвестиционный проект. Требования - грамотная речь и примеры проведенных вебинаров. Рассмотрим ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен расширенный чек лист Марии Деригиной из курса "Доходные сайты".
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