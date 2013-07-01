Интернет-магазин по предложенному макету (верстка)

В данный момент идут переговоры с дизайнером, но в целом концепт интернет-магазина можно посмотреть в приложенных файлах. Требуется верстка макета под CMS. Страницы: главная, новости, стандартный материал, категории интернет-магазина, просмотр товара, корзина, Заказ товара(2 этапа).

CMS предлагайте на свой выбор - рассматриваю также коммерческие системы управления сайтом. Не рассматриваю только монструозные проекты типа UMI.CMS и Битрикс, по причине ненадобности 90% функций.

В идеале требуется верстка интернет-магазина в точности с представленным макетом и расположением модулей.