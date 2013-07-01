Интернет-магазин по предложенному макету (верстка)

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Завершен11 заявок153 просмотра

В данный момент идут переговоры с дизайнером, но в целом концепт интернет-магазина можно посмотреть в приложенных файлах. Требуется верстка макета под CMS. Страницы: главная, новости, стандартный материал, категории интернет-магазина, просмотр товара, корзина, Заказ товара(2 этапа).

CMS предлагайте на свой выбор - рассматриваю также коммерческие системы управления сайтом. Не рассматриваю только монструозные проекты типа UMI.CMS и Битрикс, по причине ненадобности 90% функций.

В идеале требуется верстка интернет-магазина в точности с представленным макетом и расположением модулей.

12 лет назад
Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$350
3 дня
Дмитрий отлично справился с предложенным заданием. Более того, предоставил проделанную работу раньше указанного срока и, тем самым, сэкономив время на другие важные детали проекта. Несмотря на сложные элементы для верстки, Дмитрий прекрасно сделал свою работу и, теперь, сайт не отличить от представленного макета. Человек очень отзывычивый и пунктуальный. Дело доводит до конца. С удовольствием будем сотрудничать с Дмитрием дальше. Рекомендую!
Очень хороший, толковый заказчик. Правки по делу, все понимает. Очень отзывчив. Буду ждать дальнейших проектов.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад