Создание библиотеки

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок105 просмотров

Задачи:

1. Создать сайт Библиотеки (наполнять не нужно, только категории).

2. Доступ он-лайн оплаты, корзина, поиск, расширенный поиск, регистрация и вход для клиентов.

3. Обеспечить доступ Скачать после оплаты.

4. Функция Оператор в сети, задать вопрос.

Интересует стоимость, сроки.

Образец предоставлю в личку.

12 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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