Создание библиотеки

Нужно создать интернет-магазин. Макеты есть. Также есть структуры интернет-магазинов, которые нравятся. Сайт необходимо создать под ключ, включая полную настройку работоспособности. Работы много. Срок 2 недели. Оплата не больше 300$. Без предоплаты. Предоплата может быть только ...