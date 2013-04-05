Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»
Доведение до ума ИМ
Необходимо довести до ума ИМ на opencart.
Есть домен, есть хостинг, на хостинг залита админка, есть купленный на темплэйтмонстер шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41343.html.
Что требуется:
1. Руссификация шаблона
2. Создание логотипа (без заморочек - название магазина белого цвета на черном фоне плюс несколько звезд с любой фотографии)
3. Установка шаблона и небольшие изменения в главном меню.
4. Залить контент. Товаров не много, всего 5 позиций с описанием, фото и видео.
Присылайте Ваши предложения по стоимости и срокам.
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