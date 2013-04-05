Доведение до ума ИМ

Необходимо довести до ума ИМ на opencart.

Есть домен, есть хостинг, на хостинг залита админка, есть купленный на темплэйтмонстер шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41343.html.

Что требуется:

1. Руссификация шаблона

2. Создание логотипа (без заморочек - название магазина белого цвета на черном фоне плюс несколько звезд с любой фотографии)

3. Установка шаблона и небольшие изменения в главном меню.

4. Залить контент. Товаров не много, всего 5 позиций с описанием, фото и видео.

Присылайте Ваши предложения по стоимости и срокам.