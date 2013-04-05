Joomla+virtuemart немного подправить

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Закрыт4 заявки213 просмотров

Работы буквально на полчаса…

1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто)

2. в форме заказа добавить поле «коментарий»

Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»

Joomla
12 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров