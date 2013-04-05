Подключить движок Интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки147 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо:

1) Подключить движок Интернет Магазина к бд (движок самописный)

2) Поправить вывод URL адресов

3) Настроить вывод заголовков страниц

Для профессионала своего дела работы на пару часов возможно и меньше.

Желательно без предоплаты!

12 лет назад
irr2
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Joomla+virtuemart немного подправить

    Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка ИМ на Opencart (либо на другом движке)

    Только для квалифицированных специалистов, имеющих опыт разработки функциональных ИМ. Требуется доработать существующий интернет-магазин на Opencart в соответствии с ТЗ. Ключевая доработка - нужна система оформления заказа на современном уровне. Рассматриваются также варианты ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание библиотеки

    Задачи: 1. Создать сайт Библиотеки (наполнять не нужно, только категории). 2. Доступ он-лайн оплаты, корзина, поиск, расширенный поиск, регистрация и вход для клиентов. 3. Обеспечить доступ Скачать после оплаты. 4. Функция ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин по предложенному макету (верстка)

    В данный момент идут переговоры с дизайнером, но в целом концепт интернет-магазина можно посмотреть в приложенных файлах. Требуется верстка макета под CMS. Страницы: главная, новости, стандартный материал, категории интернет-магазина, просмотр товара, корзина, Заказ товара(2 этапа). ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо разработать интернет-магазин

    $1600

    Необходимо разработать интернет-магазин (автотовары) на Drupal 7 + Ubercart на основе технического задания и дизайн-макета (PSD) Срок разработки - не более трех месяцев Каталог товаров (шины, диски, автотовары) ...

    Drupal
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Нужно создать интернет-магазин. Макеты есть. Также есть структуры интернет-магазинов, которые нравятся. Сайт необходимо создать под ключ, включая полную настройку работоспособности. Работы много. Срок 2 недели. Оплата не больше 300$. Без предоплаты. Предоплата может быть только ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад