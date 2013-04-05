Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»
Подключить движок Интернет-магазина
Доброго времени суток!
Необходимо:
1) Подключить движок Интернет Магазина к бд (движок самописный)
2) Поправить вывод URL адресов
3) Настроить вывод заголовков страниц
Для профессионала своего дела работы на пару часов возможно и меньше.
Желательно без предоплаты!
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