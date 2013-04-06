Верстальщик prestashop

Нужен опытный верстальщик для верстки макета из 3 страниц.

Работа НЕ разовая будет много заказов.

Верстка 1 страницы от 1000р.

От вас умение верстать кроссбраузерно ie 6, ie7 не нужен.

Знание скриптов и jquery хотя бы на среднем уровне, умение писать свои скрипты.

Знание html и html5 в совершенстве.

Знание CMS prestashop 1.4 и 1.5

Умение писать/ модифицировать модули.

Знание smarty и php хотя бы базовые.

У вас должны быть примеры работ.