Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»
Верстальщик prestashop
Нужен опытный верстальщик для верстки макета из 3 страниц.
Работа НЕ разовая будет много заказов.
Верстка 1 страницы от 1000р.
От вас умение верстать кроссбраузерно ie 6, ie7 не нужен.
Знание скриптов и jquery хотя бы на среднем уровне, умение писать свои скрипты.
Знание html и html5 в совершенстве.
Знание CMS prestashop 1.4 и 1.5
Умение писать/ модифицировать модули.
Знание smarty и php хотя бы базовые.
У вас должны быть примеры работ.
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