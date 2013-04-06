Верстальщик prestashop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок137 просмотров

Нужен опытный верстальщик для верстки макета из 3 страниц.

Работа НЕ разовая будет много заказов.

Верстка 1 страницы от 1000р.

От вас умение верстать кроссбраузерно ie 6, ie7 не нужен.

Знание скриптов и jquery хотя бы на среднем уровне, умение писать свои скрипты.

Знание html и html5 в совершенстве.

Знание CMS prestashop 1.4 и 1.5

Умение писать/ модифицировать модули.

Знание smarty и php хотя бы базовые.

У вас должны быть примеры работ.

HTMLjQueryPHPPrestaShop
12 лет назад
Laerty
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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