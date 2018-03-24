Luckas

Гамоля Luckas

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональное создание сайтов на Opencart и Wordpress
WordPressOpenCart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50
Интернет-магазины
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Отзывы заказчиков
vibirk
53 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Научить пользоваться простым сайтом Wodr Press
Всё было быстро и качественно. Рекомендую к работе.
Было приятно учить пользоваться Викторию сайтом - все схватила на лету!
Ответный отзыв
dido81
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработка Opencart 2
Отличная работа. Быстро и качественно!
Четкая постановка задачи, проверка тоже все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Требуется создать сайт - Визитку
Не помню что было. Но исполнитель крут
не помню, но видимо все прошло хорошо) П.С. самый крутой отзыв заказчик оставил Дима спустя 4 года)
Ответный отзыв
only-optom
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Настроить готовый сайт на новом хостинге
Работа выполнена быстро и качественно. Будущим заказчикам на заметку: четко формулируйте ТЗ, чтобы потом не было недопонимания. Спасибо!
Сработали хорошо!
Ответный отзыв
Liudmila16
Людмила 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Разработка сайта для стоматологической клиники
Очень понравилась работа с Виталием. Все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Понравилась работа с Людмилой. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
21 отзыв
$10/час
от $300от 1 дня
#35
Системы управления (CMS)
15 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#115
Веб-программирование
15 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#270
Сайты «под ключ»
12 отзывов
$10/час
от $150от 1 дня
#66
HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#524