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средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Всё было быстро и качественно. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Было приятно учить пользоваться Викторию сайтом - все схватила на лету!
$30
10 баллов
4 года назад
Отличная работа. Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, проверка тоже все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству)
$100
10 баллов
5 лет назад
Не помню что было. Но исполнитель крут
Ответный отзыв
не помню, но видимо все прошло хорошо) П.С. самый крутой отзыв заказчик оставил Дима спустя 4 года)
$15
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Будущим заказчикам на заметку: четко формулируйте ТЗ, чтобы потом не было недопонимания. Спасибо!
Ответный отзыв
Сработали хорошо!
$150
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилась работа с Виталием. Все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Понравилась работа с Людмилой. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Интернет-магазины
21 отзыв
$10/час
от $300от 1 дня
#35
Системы управления (CMS)
15 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#115
Веб-программирование
15 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#270
Сайты «под ключ»
12 отзывов
$10/час
от $150от 1 дня
#66
HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#524