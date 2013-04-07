Доработка шаблона на Prestashop

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки151 просмотр

Сайт first-basel.ru

Поставленные задачи:

1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку

"Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание"

2.Убрать надпись Site For you (нижний правый угол сайта)

3.Вкладка "Акции". При нажатии на товар в этой вкладке появляется страница непосредственно с товаром.

На этой странице убрать панель "Выбор товара" полностью.Отключить "комментарии" всех товаров на сайте вообще.

PrestaShop
12 лет назад
Ivan_Belkin
Иван 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alexmixaylov
Александр 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Будьте осторожны!!! Заказчик кидала Сделал ему работу, деньги не заплатил (хотя в личке написал что заплатил) и пропал. На связь не выходит уже несколько дней

Заявки фрилансеров

alexmixaylov
Александр 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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