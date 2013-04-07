Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...
Доработка шаблона на Prestashop
Сайт first-basel.ru
Поставленные задачи:
1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку
"Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание"
2.Убрать надпись Site For you (нижний правый угол сайта)
3.Вкладка "Акции". При нажатии на товар в этой вкладке появляется страница непосредственно с товаром.
На этой странице убрать панель "Выбор товара" полностью.Отключить "комментарии" всех товаров на сайте вообще.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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