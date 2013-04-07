Доработка шаблона на Prestashop

Сайт first-basel.ru

Поставленные задачи:

1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку

"Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание"

2.Убрать надпись Site For you (нижний правый угол сайта)

3.Вкладка "Акции". При нажатии на товар в этой вкладке появляется страница непосредственно с товаром.

На этой странице убрать панель "Выбор товара" полностью.Отключить "комментарии" всех товаров на сайте вообще.