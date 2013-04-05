Верстка разделов ucxod.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки151 просмотр

Требуется сверстать адекватные html - шаблоны для имеющегося дизайна.

Кроссбраузерно. Адаптивно для мобильных устройств.

HTML
12 лет назад
borzovich
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров