Изменить текст в html-письме+email в форме заявки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок157 просмотров

Два задания:

1) Есть готовое сверстанное html-письмо. Там надо поменять некоторые слова в тексте.

2) Есть форма заявки на сайте http://med-trening.ru/forma-free-audit.html Там нужно изменить email, куда приходит заполненная заявка.

Файлы письма и формы пришлю.

Срок: 2 дня.

Стоимость: предлагайте

Пишите на [email protected] (тема письма "html")

HTML
12 лет назад
kolbaken
Илья 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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