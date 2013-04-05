Срочная верстка

У нас возникла проблема с нашим верстальщиком, поэтому на ходу вынужден срочно искать исполнителя. Работа большая, времени очень немного. Исходники здесь, в двух архивах на Яндекс Диск:

http://yadi.sk/d/qabwhxim3na7h

http://yadi.sk/d/kqwuqy5t3naat

Высылать нужно будет по мере готовности страниц, поскольку их сразу будут "натягивать".

Прошу писать только верстальщиков с опытом работы. Нет времени возиться потом с доделками.

Нам вообще нужен хороший верстальщик, делающий все качественно и в срок. на РЕГУЛЯРНУЮ работу. Причем срок можете ставить сами, главное исполнить в его рамках.

Жду предложения!