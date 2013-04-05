Нужно сделать все качественно, оплата после проверки. В приложении джипег главной для оценки уровня сложности, все детали исполнителю. Претендентам оставлять цену и сроки хотя бы приблизительно, именно они все решают.
Срочная верстка
У нас возникла проблема с нашим верстальщиком, поэтому на ходу вынужден срочно искать исполнителя. Работа большая, времени очень немного. Исходники здесь, в двух архивах на Яндекс Диск:
http://yadi.sk/d/qabwhxim3na7h
http://yadi.sk/d/kqwuqy5t3naat
Высылать нужно будет по мере готовности страниц, поскольку их сразу будут "натягивать".
Прошу писать только верстальщиков с опытом работы. Нет времени возиться потом с доделками.
Нам вообще нужен хороший верстальщик, делающий все качественно и в срок. на РЕГУЛЯРНУЮ работу. Причем срок можете ставить сами, главное исполнить в его рамках.
Жду предложения!
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