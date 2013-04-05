Срочная верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок252 просмотра

У нас возникла проблема с нашим верстальщиком, поэтому на ходу вынужден срочно искать исполнителя. Работа большая, времени очень немного. Исходники здесь, в двух архивах на Яндекс Диск:

http://yadi.sk/d/qabwhxim3na7h

http://yadi.sk/d/kqwuqy5t3naat

Высылать нужно будет по мере готовности страниц, поскольку их сразу будут "натягивать".

Прошу писать только верстальщиков с опытом работы. Нет времени возиться потом с доделками.

Нам вообще нужен хороший верстальщик, делающий все качественно и в срок. на РЕГУЛЯРНУЮ работу. Причем срок можете ставить сами, главное исполнить в его рамках.

Жду предложения!

12 лет назад
nightscorp
Никита 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать и поставить на Битрикс ИМ

    Нужно сделать все качественно, оплата после проверки. В приложении джипег главной для оценки уровня сложности, все детали исполнителю. Претендентам оставлять цену и сроки хотя бы приблизительно, именно они все решают.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте, нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. От вас хочу услышать стоимость работы. Без стоимости рассматривать не буду. Сроки как обычно, чем быстрее тем лучше, главное чтоб без косяков.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сборка сайта

    $500

    По заданному psd надо разверстать и собрать на общедоступном движке (Drupal, Joomla и т.д.) сайт. Контент внутренних страниц сайта доступен только для залогиненых пользователей - поэтому к сайту плюс модуль регистрации на ...

    DrupalJoomla
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка страницы

    Нужно сверстать страницу (index.png) Должна "складываться" (head.png) Верстка "складыванием" похожа на http://icharter.ru/ Пишите сроки и цену. Если у вас уже есть подобные примеры в портфолио, то это ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад