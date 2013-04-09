Нужна верстка главной и внутренней страницы. Сроки минимальные.
Верстка сайта
Кроссбраузерная верстка. jQuery. IE8+
Выбранный исполнитель
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