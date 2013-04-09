Верстка сайта

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка145 просмотров

Кроссбраузерная верстка. jQuery. IE8+

jQuery
12 лет назад
seo-lamer
Егоров 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

icopycat
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$65
4 дня
Елена отличный специалист своего дела. Очень грамотный и качественный код. Отличное вежливое общение. Работу выполнила раньше срока.
Приятное сотрудничество. Четкая постановка задач, открытость для диалога, своевременная и в полном объеме оплата услуг, профессиональная этика. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

icopycat
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад