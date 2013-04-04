Нужно сверстать и натянуть на подходящую для этого CMS сайт с PSD примерный сайт аналог - http://franch.biz/ Джипеги отрисованных страниц - http://redline.od.ua/JPG.zip
Загрузчик фотографий с мультизагрузкой
Здравствуйте.
Требуется разработать мультизагрузчик фотографий на JS с функцией drag and drop.
Требования:
- Без использования технологии Flash
- Кросбраузерноcть (IE с 7, FF, Chrome, Safari, Opera...)
- Функция drag and drop
- Мультивыбор изображений
- Прелодер
Озвучиваете цены в предложении.
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