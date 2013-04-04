Загрузчик фотографий с мультизагрузкой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки147 просмотров

Здравствуйте.

Требуется разработать мультизагрузчик фотографий на JS с функцией drag and drop.

Требования:

- Без использования технологии Flash

- Кросбраузерноcть (IE с 7, FF, Chrome, Safari, Opera...)

- Функция drag and drop

- Мультивыбор изображений

- Прелодер

Озвучиваете цены в предложении.

JavaScript
12 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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