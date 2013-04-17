Требуется на небольшом сайте все ссылки сделать абсолютными(сейчас относительные) От Вас цена и сроки сп)
Клининг
есть сайт http://cleanup.kiev.ua/about/ на WP
на сайте есть 4-ре основных раздела, нужно что бы каждый раздел делился на поразделы следующим образом
УБОРКА
1 Комплексная уборка.
2 Генеральная уборка.
3 Послестроительная уборка.
4 Потдержывающая уборка.
5 VIP уборка.
6 ЭКО уборка.
ХИМЧИСТКА
1 Кожаной мебели.
2 Текстильной мебели.
3 Ковров и ковролина.
4 Штор, тюли, ламбрикены.
5 Жалюзи.
6 Покрывала, пледы.
МОЙКА ОКОН
1 Мойка окон (рам, отливов, подоконников).
2 Мойка фасадов (авто вышка, промышленный альпенизм).
3 Мойка витрин.
4 Мойка зеркал, перегородок, натяжных потолков.
Сервис кондиционеров
1 Заправка, (дозаправка) кондиционеров.
2 Чистка внутрених, наружных блоков.
3 Анти боктериальная оброботка.
4 Мелкий ремонт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый! нужно заверстать сайт под джумлу в кратчайшие сроки! ТЗ: 1. Вёрстка на DIV-ах. 2. Валидно, кроссбраузерно. 3. Все клиентские скрипты - (инпуты с заголовками внутри, календарик ...Завершен12 лет назад
- $500
Есть уже функционирующий сайт с дизайном + есть исходники дизайна. Задача - сверстать этот-же дизайн на Insalese. Все предельно просто) Желающим прошу оставлять заявки здесь или писать в скайп.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать верстку 2 страниц заполняемой анкеты для сайта, а также внести правки в еще 3.Завершен12 лет назад
- $100
Есть сайт app.wetterauer.de, нужно любым, доступным Вам способом, скопировать его верстку для дальнейшего использования на мобильных устройства. После копирования внести небольшие структурные изменения и дописать немного кода на JS. С требуемыми изменениями можно ознакомиться ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен верстальщик под Joomla 2.5 дизайн предоставляю в PSD нужно сделать качественно, с полноценным расположением модулей, баннеров и текстов там где необходимо! На отдельном макете указываю где распологаются модули где баннеры и все необходимые элементы.HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется качественная кроссбраузерная верстка. Установка jQuery слайдеров Дизайн не сложный. Главная + 1 внутренняя. Детали обсудим с понравившимися кандидатами. Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель. ...Завершен12 лет назад
Меню - обычный текст, без графического оформления. Два уровня. При нажатии на категорию - меню "раскрывается". Меню второго уровня и ведёт себя странно. Необходимо оформить его так же, как и меню первого уровня (те ...Завершен12 лет назад
Необходимо поправить верстку, кроссбраузерно (включая 7й эксплорер) для нескольких сайтов. Скриншоты и ТЗ вышлю кандидатам.Завершен12 лет назад
- $100
Требуется сверстать и установить на WordPress сайт визитку (5 страниц). Дизайн главной страницы в приложении. В наличии все макета в .psd формате. Из функционала: скрипт галереи, форма обратной связи, выбор услуг и отправки ...Завершен12 лет назад