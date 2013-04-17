Клининг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок289 просмотров

есть сайт http://cleanup.kiev.ua/about/ на WP

на сайте есть 4-ре основных раздела, нужно что бы каждый раздел делился на поразделы следующим образом

УБОРКА

1 Комплексная уборка.

2 Генеральная уборка.

3 Послестроительная уборка.

4 Потдержывающая уборка.

5 VIP уборка.

6 ЭКО уборка.

ХИМЧИСТКА

1 Кожаной мебели.

2 Текстильной мебели.

3 Ковров и ковролина.

4 Штор, тюли, ламбрикены.

5 Жалюзи.

6 Покрывала, пледы.

МОЙКА ОКОН

1 Мойка окон (рам, отливов, подоконников).

2 Мойка фасадов (авто вышка, промышленный альпенизм).

3 Мойка витрин.

4 Мойка зеркал, перегородок, натяжных потолков.

Сервис кондиционеров

1 Заправка, (дозаправка) кондиционеров.

2 Чистка внутрених, наружных блоков.

3 Анти боктериальная оброботка.

4 Мелкий ремонт.

WordPress
12 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Евгения очень реактивная, спасибо за труд.
Спасибо за работу, Андрей! Четкое задание, корректные замечания, деньгами не обидел! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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