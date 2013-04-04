Требуется на сайте все ссылки сделать абсолютными

Есть сайт app.wetterauer.de, нужно любым, доступным Вам способом, скопировать его верстку для дальнейшего использования на мобильных устройства. После копирования внести небольшие структурные изменения и дописать немного кода на JS. С требуемыми изменениями можно ознакомиться ...