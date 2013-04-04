Требуется на сайте все ссылки сделать абсолютными

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок148 просмотров

Требуется на небольшом сайте все ссылки сделать абсолютными(сейчас относительные)

От Вас цена и сроки сп)

12 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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