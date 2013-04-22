Вёрстка под Joomla 2.5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок211 просмотров

Добрый! нужно заверстать сайт под джумлу в кратчайшие сроки!

ТЗ:

1. Вёрстка на DIV-ах.

2. Валидно, кроссбраузерно.

3. Все клиентские скрипты - (инпуты с заголовками внутри, календарик для полей с датой, слайдер изображений) желательно на jQuery.

особенность - важно чтобы слайдер не грузил все фото разом, т.к. они очень большие, а получал список и по мере необходимости догружал следующие слайды. Каждый слайд - фото + html разметка.

4. Шрифты в макете Verdana + Days.

5. Ширина макета фиксированная, фон тянется по ширине браузера, картинки слайдера должны автоматически подстраиваться под размер браузера.

P.S. подробности в личку САМ отправлю! без отзывов - оплата по факту! (рейтинга хватает, чтобы быть во мне уверенным). Если вёрстка будет сделана КРИВО-КОСО - потребую возврата предоплаты + отзыв поставлю соответствующий! Заявки скрыты!

вёрстка будет проверяться интегратором, поэтому советую делать сразу чёткую и 10 раз проверить, перед сдачей!

HTMLJoomlajQuery
12 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад
$220
4 дня
Выполнено! Спасибо!
Очень доволен сотрудничеством. Чёткая постановка задачи, никаких проблем с оплатой все нормально , советую всем!!!!!!

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад

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