Вёрстка под Joomla 2.5

Добрый! нужно заверстать сайт под джумлу в кратчайшие сроки!

ТЗ:

1. Вёрстка на DIV-ах.

2. Валидно, кроссбраузерно.

3. Все клиентские скрипты - (инпуты с заголовками внутри, календарик для полей с датой, слайдер изображений) желательно на jQuery.

особенность - важно чтобы слайдер не грузил все фото разом, т.к. они очень большие, а получал список и по мере необходимости догружал следующие слайды. Каждый слайд - фото + html разметка.

4. Шрифты в макете Verdana + Days.

5. Ширина макета фиксированная, фон тянется по ширине браузера, картинки слайдера должны автоматически подстраиваться под размер браузера.

P.S. подробности в личку САМ отправлю! без отзывов - оплата по факту! (рейтинга хватает, чтобы быть во мне уверенным). Если вёрстка будет сделана КРИВО-КОСО - потребую возврата предоплаты + отзыв поставлю соответствующий! Заявки скрыты!

вёрстка будет проверяться интегратором, поэтому советую делать сразу чёткую и 10 раз проверить, перед сдачей!