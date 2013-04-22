Требуется на небольшом сайте все ссылки сделать абсолютными(сейчас относительные) От Вас цена и сроки сп)
Вёрстка под Joomla 2.5
Добрый! нужно заверстать сайт под джумлу в кратчайшие сроки!
ТЗ:
1. Вёрстка на DIV-ах.
2. Валидно, кроссбраузерно.
3. Все клиентские скрипты - (инпуты с заголовками внутри, календарик для полей с датой, слайдер изображений) желательно на jQuery.
особенность - важно чтобы слайдер не грузил все фото разом, т.к. они очень большие, а получал список и по мере необходимости догружал следующие слайды. Каждый слайд - фото + html разметка.
4. Шрифты в макете Verdana + Days.
5. Ширина макета фиксированная, фон тянется по ширине браузера, картинки слайдера должны автоматически подстраиваться под размер браузера.
P.S. подробности в личку САМ отправлю! без отзывов - оплата по факту! (рейтинга хватает, чтобы быть во мне уверенным). Если вёрстка будет сделана КРИВО-КОСО - потребую возврата предоплаты + отзыв поставлю соответствующий! Заявки скрыты!
вёрстка будет проверяться интегратором, поэтому советую делать сразу чёткую и 10 раз проверить, перед сдачей!
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