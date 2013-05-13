Верстка 1 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки263 просмотра

нужно сверстать одну страницу главную

Не каких

все на div ul и тп

оплата веб мани

Со всеми скриптами и меню

ссылка по запросу

цена не больше 30$

12 лет назад
t4538105
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Заказывал верстку 1 странице сделано.
Положительный заказчик, было приятно работать! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Клининг

    $50

    есть сайт http://cleanup.kiev.ua/about/ на WP на сайте есть 4-ре основных раздела, нужно что бы каждый раздел делился на поразделы следующим образом УБОРКА 1 Комплексная уборка. 2 ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна верстка и создание шаблона

    Добрый день. У меня есть дизайн главной страницы сайта. Смотрите во вложении. Необходимо: 1. Сделать верстку главной страницы 2. Сделать шаблон под CMS http://www.instantcms.ru/ Вопросы: Напишите срок выполнения ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка под Joomla 2.5

    $250

    Добрый! нужно заверстать сайт под джумлу в кратчайшие сроки! ТЗ: 1. Вёрстка на DIV-ах. 2. Валидно, кроссбраузерно. 3. Все клиентские скрипты - (инпуты с заголовками внутри, календарик ...

    HTMLJoomlajQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать готовый дизайн на Insales

    $500

    Есть уже функционирующий сайт с дизайном + есть исходники дизайна. Задача - сверстать этот-же дизайн на Insalese. Все предельно просто) Желающим прошу оставлять заявки здесь или писать в скайп.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скопировать с правками HTML+JS+CSS верстку сайта

    $100

    Есть сайт app.wetterauer.de, нужно любым, доступным Вам способом, скопировать его верстку для дальнейшего использования на мобильных устройства. После копирования внести небольшие структурные изменения и дописать немного кода на JS. С требуемыми изменениями можно ознакомиться ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка под Joomla 2.5

    $250

    Нужен верстальщик под Joomla 2.5 дизайн предоставляю в PSD нужно сделать качественно, с полноценным расположением модулей, баннеров и текстов там где необходимо! На отдельном макете указываю где распологаются модули где баннеры и все необходимые элементы.

    Joomla
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад