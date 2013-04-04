Нужна верстка и создание шаблона

Добрый день. У меня есть дизайн главной страницы сайта. Смотрите во вложении.

Необходимо:

1. Сделать верстку главной страницы

2. Сделать шаблон под CMS http://www.instantcms.ru/

Вопросы:

Напишите срок выполнения по первому или второму пункту, если готовы сделать оба пункта напишите общее время выполнения.

То же самое со стоимостью выполнения.

Тоесть пишите:

1. 2 дня - 1000 руб.

2. 1 день - 500 руб.

Это образно, а не мои цены за работу.