Верстка шаблона под вамшоп

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки166 просмотров

Пример шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/43757.html

цвета: http://www.everbuying.com/

платформа vamshop 1.69

HTML
12 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
4 дня
Отлично справился с заданием. Оперативно внес необходимые правки и устранил проблемы. рекомендую.
Рекомендую данного заказчика, были проблемы со сроками, отнесся лояльно. Оплата мгновенная. Приятный в общении. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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