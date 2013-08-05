Верстка главной и внутренней страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки378 просмотров

Нужна верстка главной и внутренней страницы. Сроки минимальные.

12 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

EHOT_PRIHOD
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Четко, быстро, профессионально! Совместная работа доставляет удовольствие и как результат отличный продукт! Рекомендую!
Грамотный, ответственный заказчик, быстрая проверка работы. Задачи поставлены ясно, оплата своевременная, по факту без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

EHOT_PRIHOD
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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