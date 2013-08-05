Нужно сверстать и натянуть на подходящую для этого CMS сайт с PSD примерный сайт аналог - http://franch.biz/ Джипеги отрисованных страниц - http://redline.od.ua/JPG.zip
Верстка главной и внутренней страницы
Нужна верстка главной и внутренней страницы. Сроки минимальные.
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