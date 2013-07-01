Необходимо видоизменить модуль бронирования (CSS)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки269 просмотров

Надо изменить вид модуля бронирования, освежить по новому дизайну сайта. Добавить красивые иконки и сделать все удобным.

Доступ к хостингу предоставим.

CSS
12 лет назад
IvanPoloev
Иван 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо
Неделю прождал оплату, так и не получил деньги. На связь заказчик не выходит.

Заявки фрилансеров

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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