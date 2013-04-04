Выполнить вёрстку двух PSD в HTML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок262 просмотра

Выполнить вёрстку двух PSD в HTML

Бюджет: 3000 рублей Срок: до утра

Платим только по факту исполнения и проверки работы, через систему Вебмани.

ТЗ вышлю кандидатам в личку.

HTML
12 лет назад
programed
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад

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