Сборка сайта

По заданному psd надо разверстать и собрать на общедоступном движке (Drupal, Joomla и т.д.) сайт.

Контент внутренних страниц сайта доступен только для залогиненых пользователей - поэтому к сайту плюс модуль регистрации на сайте и просмотра внутренних страниц информации только под логином/паролем.

Детали в переписке.