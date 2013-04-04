Сборка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок228 просмотров

По заданному psd надо разверстать и собрать на общедоступном движке (Drupal, Joomla и т.д.) сайт.

Контент внутренних страниц сайта доступен только для залогиненых пользователей - поэтому к сайту плюс модуль регистрации на сайте и просмотра внутренних страниц информации только под логином/паролем.

Детали в переписке.

DrupalJoomla
12 лет назад
MoneyForJobs
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров