Вёрстка готового php скрипта сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка212 просмотров

Есть скрипт сайта без дизайна (просто чёный текст на белом фоне). Есть дизайн. Нужно всё соединить во едино.

Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения.

В приложении находится скрипт сайта и дизайн главной страницы.

PHP
12 лет назад
Genuss
Павел 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров