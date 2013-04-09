Верстка страницы

Выбрала исполнителем Михаила и очень довольна. Качественная работа, четкие сроки, приятное общение. Поразила (в хорошем смысле) самоотверженность Михаила — сроки "горели", он не спал всю ночь, чтобы успеть. Никогда такого не встречала, честно. Было пару добавлений с моей стороны в тз, мои косяки — внес без вопросов. Огромное спасибо, Михаил! Надеюсь, на дальнейшее продолжение работы с Вами.