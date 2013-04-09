Нужна верстка главной и внутренней страницы. Сроки минимальные.
Верстка страницы
Нужно сверстать страницу (index.png)
Должна "складываться" (head.png)
Верстка "складыванием" похожа на http://icharter.ru/
Пишите сроки и цену. Если у вас уже есть подобные примеры в портфолио, то это преимущество.
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