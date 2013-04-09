Верстка страницы

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Завершен3 заявки231 просмотр

Нужно сверстать страницу (index.png)

Должна "складываться" (head.png)

Верстка "складыванием" похожа на http://icharter.ru/

Пишите сроки и цену. Если у вас уже есть подобные примеры в портфолио, то это преимущество.

12 лет назад
UlmFamily
Ольга 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$150
2 дня
Выбрала исполнителем Михаила и очень довольна. Качественная работа, четкие сроки, приятное общение. Поразила (в хорошем смысле) самоотверженность Михаила — сроки "горели", он не спал всю ночь, чтобы успеть. Никогда такого не встречала, честно. Было пару добавлений с моей стороны в тз, мои косяки — внес без вопросов. Огромное спасибо, Михаил! Надеюсь, на дальнейшее продолжение работы с Вами.
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую! Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад