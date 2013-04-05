Cверстать две страницы + форма обратной связи

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок181 просмотр

Срочно (сегодня) Сверстать две страницы + форма обратной связи

верстка на иврите direction:rtl;

по пиксель перфект

валидно

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte

12 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Михаил моментально справился с проектом, профессионал!
Быстро и доступно была поставлена задача. Оплата в срок. Проблем при сотрудничестве не было. Рекомендую всем

Заявки фрилансеров

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад