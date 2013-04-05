Сверстать одну страничку

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Завершен2 заявки157 просмотров

Нужно сверстать одну станичку в HTML.

HTML
12 лет назад
Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$15
1 день
Отличный верстальщик, сделал всё быстро и качественно. Спасибо за работу.
Сотрудничеством доволен. Оплату получил сразу после выполнения задания. Рекоммендую

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wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад

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