PSD2HTML, HTML, CSS, JS, jQuery

Образование: бакалавр, инженер, ТТИ ЮФУ, ФАВТ (2003-2008).

2005-2007 контент-менеджер ИП Злыгостев А. С.

2007-2009 php программист EHouse Holding, филиал в г. Таганрог

2009-2009 front-end разработчик, Obiq Russia, филиал в г. Таганрог

2010-настоящее время, ИП Алексеенко Е. А., фрилансер

В настоящее время продолжаю заниматься front-end разработкой сайтов.

-поддержка браузеров IE6+, Safari, Chrome, Opera, FireFox, mobile devices;

-использование jQuery;

-@font-face для нестандартных шрифтов;

-верстка email-шаблонов;

-верстка версий для печати;

-адаптивная верстка (Bootstrap).

В наличии для тестирования:

- PC, Windows 8

- MacBook Pro (старенький)

- HTC Fly (Android)

- iPhone 4

Сотрудничаю в составе разработческих команд и с отдельными фрилансерами из России, Украины, Белоруссии, США, Канады, Швеции.

Примеры front-end работ:

http://voxhotel.nitesoft.se/ - верстка

http://weezlabs.com/ - верстка

http://idesigning.ru/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

http://qtickets.ru/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

http://www.norron.com/ - верстка

http://www.sffab.com/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

http://mbrk.su/cleanline/ - верстка, дизайнер - mbrk.su