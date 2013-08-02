Образование: бакалавр, инженер, ТТИ ЮФУ, ФАВТ (2003-2008).
2005-2007 контент-менеджер ИП Злыгостев А. С.
2007-2009 php программист EHouse Holding, филиал в г. Таганрог
2009-2009 front-end разработчик, Obiq Russia, филиал в г. Таганрог
2010-настоящее время, ИП Алексеенко Е. А., фрилансер
В настоящее время продолжаю заниматься front-end разработкой сайтов.
-поддержка браузеров IE6+, Safari, Chrome, Opera, FireFox, mobile devices;
-использование jQuery;
-@font-face для нестандартных шрифтов;
-верстка email-шаблонов;
-верстка версий для печати;
-адаптивная верстка (Bootstrap).
В наличии для тестирования:
- PC, Windows 8
- MacBook Pro (старенький)
- HTC Fly (Android)
- iPhone 4
Сотрудничаю в составе разработческих команд и с отдельными фрилансерами из России, Украины, Белоруссии, США, Канады, Швеции.
Примеры front-end работ:
http://voxhotel.nitesoft.se/ - верстка
http://weezlabs.com/ - верстка
http://idesigning.ru/ - верстка, дизайнер - mbrk.su
http://qtickets.ru/ - верстка, дизайнер - mbrk.su
http://www.norron.com/ - верстка
http://www.sffab.com/ - верстка, дизайнер - mbrk.su
http://mbrk.su/cleanline/ - верстка, дизайнер - mbrk.su