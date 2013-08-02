icopycat

Елена icopycat

 
37 летРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
PSD2HTML, HTML, CSS, JS, jQuery

Образование: бакалавр, инженер, ТТИ ЮФУ, ФАВТ (2003-2008).

2005-2007 контент-менеджер ИП Злыгостев А. С.

2007-2009 php программист EHouse Holding, филиал в г. Таганрог

2009-2009 front-end разработчик, Obiq Russia, филиал в г. Таганрог

2010-настоящее время, ИП Алексеенко Е. А., фрилансер

В настоящее время продолжаю заниматься front-end разработкой сайтов.

-поддержка браузеров IE6+, Safari, Chrome, Opera, FireFox, mobile devices;

-использование jQuery;

-@font-face для нестандартных шрифтов;

-верстка email-шаблонов;

-верстка версий для печати;

-адаптивная верстка (Bootstrap).

В наличии для тестирования:

- PC, Windows 8

- MacBook Pro (старенький)

- HTC Fly (Android)

- iPhone 4

Сотрудничаю в составе разработческих команд и с отдельными фрилансерами из России, Украины, Белоруссии, США, Канады, Швеции.

Примеры front-end работ:

http://voxhotel.nitesoft.se/ - верстка

http://weezlabs.com/ - верстка

http://idesigning.ru/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

http://qtickets.ru/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

http://www.norron.com/ - верстка

http://www.sffab.com/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

http://mbrk.su/cleanline/ - верстка, дизайнер - mbrk.su

PHPJavascriptAndroidHTMLCSSBootstrapjQuery
Отзывы заказчиков
Semenova_Anna
Анна 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сверстать html письмо
Все сделано качественно и быстор, хороший исполнитель рекомендую!
Четкая постановка задачи, на связи для оперативного решения рабочих вопросов. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
solovevmaksim
Максим 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка 2х страниц
Елена выполнила работу как и обещала, и даже больше! Верстка по всем стандартам. Результатом доволен!
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи с подробным списком требований. Своевременная оплата. Рекомендую тем, кто на первый план ставит качество собственной работы.
Ответный отзыв
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
$20
10 баллов
10 лет назад
Установить на сайт простой модуль на АЯКСЕ
Елена предложила на выбор аж 3 варианта реализации проекта! Работа понравилась, мои рекомендации.
Рекомендую: - предоставлена исчерпывающая информация для выполнения задачи; - постоянно на связи в случае возникновения вопросов; - своевременная и в полном объеме оплата.
Ответный отзыв
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
$10
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт маппированием
Ответственный и оперативный исполнитель. Работа сделана качественно и в короткий срок! Всегда на связи. Результатом остались довольны.
Ответственный заказчик, приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
ems64
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка e-mail письма
Задание было сверстать письмо - исполнитель справился на отлично. Большое спасибо!
Очень вежливый, понимающий заказчик. Работа оплачено своевременно и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов
от $10
нет рейтинга