Установить на сайт простой модуль на АЯКСЕ

Необходимо на сайт — http://angellika.ru/maket-itog.jpg (дизайн), при ховере — http://angellika.ru/maket-itog-hover.jpg установить МОДУЛЬ НА АЯКСЕ. Сайт — голый HTML.

Суть модуля — при нажатии на любое из слов — IT Reps, MICE, Developer и Eco Parks + Contacts или на любую из картинок внешний вид превращается вот в такой (желательно, БЕЗ перезагрузок страницы):

1 — http://angellika.ru/maket-in-1.jpg Текст уменьшим.

2 — http://angellika.ru/maket-in-2.jpg

3 — http://angellika.ru/maket-in-3.jpg

contacts — http://angellika.ru/maket-in-contacts.jpg

Сверху справа нужно переключение на RU/EN + в Eco Parks (вместо RU/EN) будет 1/2/3, в Контакты — переключение НЕ нужно.

Если мы, например, на странице — http://angellika.ru/maket-in-2.jpg, то при нажатии на IT Reps, Developer и Eco Parks + Contacts — меняется тут http://angellika.ru/maket-in-2.jpg картинка и текст. Аналогично со всеми остальными.

Указывайте, пожалуйста, цену в заявках. Сроки — 1-3 дня.

ПРИМЕР МОДУЛЯ — http://avtomaster52.ru/

Никаких движков не нужно. Верстку блока с волнами нужно будет сделать.