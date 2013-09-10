Установить на сайт простой модуль на АЯКСЕ

Требуется переделка или создание аналога с дополнительными функциями компонента обмен подарками "Gift Exchange" CMS Joomla. Демо компонента: http://joomlaportal.ru/content/view/2123/70/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайт — http://angellika.ru/maket-itog.jpg (дизайн), при ховере — http://angellika.ru/maket-itog-hover.jpg установить МОДУЛЬ НА АЯКСЕ. Сайт — голый HTML.
Суть модуля — при нажатии на любое из слов — IT Reps, MICE, Developer и Eco Parks + Contacts или на любую из картинок внешний вид превращается вот в такой (желательно, БЕЗ перезагрузок страницы):
1 — http://angellika.ru/maket-in-1.jpg Текст уменьшим.
2 — http://angellika.ru/maket-in-2.jpg
3 — http://angellika.ru/maket-in-3.jpg
contacts — http://angellika.ru/maket-in-contacts.jpg
Сверху справа нужно переключение на RU/EN + в Eco Parks (вместо RU/EN) будет 1/2/3, в Контакты — переключение НЕ нужно.
Если мы, например, на странице — http://angellika.ru/maket-in-2.jpg, то при нажатии на IT Reps, Developer и Eco Parks + Contacts — меняется тут http://angellika.ru/maket-in-2.jpg картинка и текст. Аналогично со всеми остальными.
Указывайте, пожалуйста, цену в заявках. Сроки — 1-3 дня.
ПРИМЕР МОДУЛЯ — http://avtomaster52.ru/
Никаких движков не нужно. Верстку блока с волнами нужно будет сделать.
- Похожие заказы
- Веб-программирование25 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется переделка формы поиска пользователей на сайте компонента JomSocial CMS Joomla.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется переделать уже готовый модуль для CMS Joomla и компонента JomSocial. Более подробная информация по запросу в ЛС. Стоимость и сроки по договоренности.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
1.Необходимо правильно подключить шаблоны для интернет-магазина. 2.Подключить блок с фильтром товаров. Общие данные: 1. Плагин интернет-магазина wp-e-commerce 2. Верстка bootstrap, верстка уже одета на wordpress 3. Дополнительные поля у товаров реализованы с помощью плагина advanced-custom-fields 4. Не публиковать проект в своем ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8). Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО с примерами (ссылками) сайтов на html5. Опыт от 3 лет. Фриланс на 1 проект - 50 000 руб. сроки: 30- 40 дней - Весь дизайн НАШ - движок сайта Битрикс - Адаптивный, кросбраузерный - адаптивный видеопеер Подробное ТЗ вышлем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно подключить прием платежей с киви на киви напрямую для проекта онлайн-казино Жду ваших предложений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Есть готовый бесплатный скрипт календаря и создания событий в календаре. http://arshaw.com/js/fullcalendar-1.6.3/demos/external-dragging.html Нужно добаботать скрипт и реализовать возможность создания и редактирования различных типов событий в календаре, сохранение их в базу данных Кого заинтересует проект, и кто ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Приглашаем на постоянную работу веб-разработчика (Киев) Требования к кандидату: - опыт работы с PHP/MySQL; - опыт работы с JavaScript; HTML/CSS. - опыт работы с WordPress. Крайне желателен опыт создания собственных проектов. При подаче заявки на эту вакансию обязательно нужно оставить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад