Web-программист универсал в небольшую команду

Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8).

Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста.

Мы хотим найти умного, позитивного человека с горящими глазами. Минимальные технические требования:

- знание PHP, MySql, JavaScript, Ajax, Jquery;

- опыт работы с каким-нибудь PHP-Framework;

- опыт проектирования и оптимизации БД (MySql);

- понимание и применение принципов ООП;

- способность разбираться в чужом коде;

- опыт проектирования пользовательских интерфейсов.

Одними из главных качеств для нас являются:

- ответственность;

- честность;

- желание создать лучшие сервисы;

- творческий подход;

- результативность;

- инициативность;

- внимание к деталям;

- желание развиваться;

- вкус и чувство стиля.

Сейчас мы можем платить не очень большие деньги, но мы ищем заинтересованного человека для долгосрочной совместной работы, которому готовы в перспективе предложить долю в проекте.