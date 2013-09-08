Web-программист универсал в небольшую команду

Требуется переделка или создание аналога с дополнительными функциями компонента обмен подарками "Gift Exchange" CMS Joomla. Демо компонента: http://joomlaportal.ru/content/view/2123/70/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8).
Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста.
Мы хотим найти умного, позитивного человека с горящими глазами. Минимальные технические требования:
- знание PHP, MySql, JavaScript, Ajax, Jquery;
- опыт работы с каким-нибудь PHP-Framework;
- опыт проектирования и оптимизации БД (MySql);
- понимание и применение принципов ООП;
- способность разбираться в чужом коде;
- опыт проектирования пользовательских интерфейсов.
Одними из главных качеств для нас являются:
- ответственность;
- честность;
- желание создать лучшие сервисы;
- творческий подход;
- результативность;
- инициативность;
- внимание к деталям;
- желание развиваться;
- вкус и чувство стиля.
Сейчас мы можем платить не очень большие деньги, но мы ищем заинтересованного человека для долгосрочной совместной работы, которому готовы в перспективе предложить долю в проекте.
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