pheliks

Ким Виктор pheliks

 
37 летРоссия/Абдулино
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

More then 2 years experience in software development

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Составить SEO рекомендации для описаний к категориям агрегатора

    Есть &gt; 2000 категорий на товарном агрегаторе (с определенной спецификой). У большинства из этих категорий есть описания среднего размера (~1500 символов). Есть часть (~200-300) категорий без описаний. [b]Задача заключается[/b] в разработке требований (для копирайтеров) на описания для ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Очистить файлы от malware

    Добрый день! Есть shared хостинг (bluehost) в корне которого находится два Wordpress блога.  В фалы (скорее всего, с помощью "дыр" в WP) был внедрен посторонний код (malware).  В результате bluhost заблокировал доступ к сайтам до тех пор пока ...

    WordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Web-программист универсал в небольшую команду

    $1000

    Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8). Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста. ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фразы для бомжа

    Задача: Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат: &lt;фраза_1&gt; &lt;фраза_2&gt; &lt;фраза_3&gt; … Цена за одну ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cайт с элементами flash-анимации

    Здравствуйте! Необходимо написать сайт с элементами flash анимации. Главные требования к исполнителю: 1) Ответственность. 2) Честность. 3) Исполнительность. 4) Flash, js, php+mysql, css. Суметь прикрутить оплату через Paypal, автоматическую отправку сообщений в twitter и facebook. Основные элементы логики сайта: 1) Пользователь попадает ...

    PHPMySQLCSS
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Очистить файлы от malware
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Наилучшие рекомендации!
Все четко! Рекомендую.
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