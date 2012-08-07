Есть > 2000 категорий на товарном агрегаторе (с определенной спецификой). У большинства из этих категорий есть описания среднего размера (~1500 символов). Есть часть (~200-300) категорий без описаний. [b]Задача заключается[/b] в разработке требований (для копирайтеров) на описания для ...
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть shared хостинг (bluehost) в корне которого находится два Wordpress блога. В фалы (скорее всего, с помощью "дыр" в WP) был внедрен посторонний код (malware). В результате bluhost заблокировал доступ к сайтам до тех пор пока ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1000
Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8). Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача: Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат: <фраза_1> <фраза_2> <фраза_3> … Цена за одну ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать сайт с элементами flash анимации. Главные требования к исполнителю: 1) Ответственность. 2) Честность. 3) Исполнительность. 4) Flash, js, php+mysql, css. Суметь прикрутить оплату через Paypal, автоматическую отправку сообщений в twitter и facebook. Основные элементы логики сайта: 1) Пользователь попадает ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Подробное ТЗ в приложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад