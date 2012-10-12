Здравствуйте. Нужно написать несколько текстов на финансовую тематику: кредиты(автокредиты и потребительские, кредиты для бизнеса), вклады, ипотека. Всего 5 штук. Объем каждого около 1500 знаков, может больше. Будут предоставлены ключи, которые нужно будет ...
Фразы для бомжа
Задача:
Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат:
…
Цена за одну принятую фразу: 0.25 $
Важно: все фразы должны быть прикольными и/или философскими и оригинальными - с юмором. Посредственные, обыденные и похожие фразы оплачиваться не будут. Не стоит брать фразы из интернета, т.к. такие фразы уже имеются и оплачиваться не будут.
Требования к исполнителю:
С чувством юмора, интеллектуал
Требования к контенту и уникальности:
Похожие фразы и фразы из интернета оплачиваться не будут.
Примеры:
1) Saving up for a hooker!
2) Help fight hobophobia!
3) Availiable for adoption or donation
4) Spare 20$ So I can get ecstacy and marichuana.
5) Bills Larger than 25$ will NOT be accepted after 9 P.M.
6) Obama not the only one who wants change
7) You’ll bet you 1$ you’ll read this.
8) Homeless my ass.
9) Time traveller. Help! Need $ for new flux capacitor.
10) Out luck need buck!
Заявки фрилансеров
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