Фразы для бомжа

Задача:

Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат:

…

Цена за одну принятую фразу: 0.25 $

Важно: все фразы должны быть прикольными и/или философскими и оригинальными - с юмором. Посредственные, обыденные и похожие фразы оплачиваться не будут. Не стоит брать фразы из интернета, т.к. такие фразы уже имеются и оплачиваться не будут.

Требования к исполнителю:

С чувством юмора, интеллектуал

Требования к контенту и уникальности:

Похожие фразы и фразы из интернета оплачиваться не будут.

Примеры:

1) Saving up for a hooker!

2) Help fight hobophobia!

3) Availiable for adoption or donation

4) Spare 20$ So I can get ecstacy and marichuana.

5) Bills Larger than 25$ will NOT be accepted after 9 P.M.

6) Obama not the only one who wants change

7) You’ll bet you 1$ you’ll read this.

8) Homeless my ass.

9) Time traveller. Help! Need $ for new flux capacitor.

10) Out luck need buck!