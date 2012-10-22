Рерайт 20 статей

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Завершен10 заявок324 просмотра

Требуется сделать рерайт 20 статей транспортной компании с оптимизацией под Москву!

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О компании

Таможенная пошлина

13 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$60
3 дня
Елена быстро справилась с постевленной задачей! Получились красивые и качественные статьи! Все на высшем уровне, рекомендую!
Владимир ясно изложил задачу, всегда был на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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