Ищу толкового рерайтера. Нужен качественный рерайт текстов. Тема - дизайн интерьера и ремонт. В тексты нужно вставлять по несколько ключей. Исходники дам, искать не нужно. Цена - 30 руб.. Вебмани или ...
Нужно написать КП
Здравствуйте. Ищу человека для написания качественного КП . Тематика бижутерия с камнями сваровски производство Италия.Подробно все расскажу при обсуждении проекта. Оплата 800 руб. Объем КП А4.
Заявки фрилансеров
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