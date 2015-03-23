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Несколько статей о пассивном доходе
Написать статьи о пассивном доходе.
1. Что такое пассивный доход и чем он хорош, какие виды пассивного дохода есть.
2. Доход со сдачи недвижимости в аренду (гаражи, квартиры, офисы, склады, магазины)
3. Дивидентный доход с акций и облигаций.
4. Доход с авторских прав (книги, музыка, компьютерные программы).
5. Доход с депозита в банке.
В статьях необходимо раскрыть экономику (что бы получать определенную сумму, нужно вложить вот такую сумму денег)
Исполнитель должен разбираться в экономике и в теме статей.
Статьи должны быть написаны обычным языком без сложных терминов. Должны быть понятны обычному человеку не имеющему специальных знаний в области экономики.
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