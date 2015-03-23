Несколько статей о пассивном доходе

Написать статьи о пассивном доходе.

1. Что такое пассивный доход и чем он хорош, какие виды пассивного дохода есть.

2. Доход со сдачи недвижимости в аренду (гаражи, квартиры, офисы, склады, магазины)

3. Дивидентный доход с акций и облигаций.

4. Доход с авторских прав (книги, музыка, компьютерные программы).

5. Доход с депозита в банке.

В статьях необходимо раскрыть экономику (что бы получать определенную сумму, нужно вложить вот такую сумму денег)

Исполнитель должен разбираться в экономике и в теме статей.

Статьи должны быть написаны обычным языком без сложных терминов. Должны быть понятны обычному человеку не имеющему специальных знаний в области экономики.