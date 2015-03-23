Несколько статей о пассивном доходе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок209 просмотров

Написать статьи о пассивном доходе.

1. Что такое пассивный доход и чем он хорош, какие виды пассивного дохода есть.

2. Доход со сдачи недвижимости в аренду (гаражи, квартиры, офисы, склады, магазины)

3. Дивидентный доход с акций и облигаций.

4. Доход с авторских прав (книги, музыка, компьютерные программы).

5. Доход с депозита в банке.

В статьях необходимо раскрыть экономику (что бы получать определенную сумму, нужно вложить вот такую сумму денег)

Исполнитель должен разбираться в экономике и в теме статей.

Статьи должны быть написаны обычным языком без сложных терминов. Должны быть понятны обычному человеку не имеющему специальных знаний в области экономики.

13 лет назад
Neko1976
Сергей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Работа была выполнена. Правда сроки несколько сдвинулись. В общем и целом статьями доволен, и сроки особо не горели.
Спасибо за интересный заказ, приятно было работать с Вами! Рекомендую Сергея как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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