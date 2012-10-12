Администратор сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок298 просмотров

Всем привет! На постоянной основе нужен человек (ФРИЛАНСЕР, НЕ В ОФИС), который будет заниматься поддержанием и раскруткой сайта www.elsieshop.ru

Предпочтение отдаётся людям, владеющим навыками:

копирайтинга

продвижения

интернет-рекламы

программирования

контент-менеджмента

В ваши обязанности будет входить периодическое написание текстов для сайта, взаимодействие с программистами, добавление новых товаров и т.д.

Готовы выслушать ваши пожелания по зп

13 лет назад
brainman
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать обзоры по теплоснабжению

    Добрый день, есть конспект (план) статей обзора рынка услуг и комплектующих в сфере теплоснабжения, нужно создать читабельные тексты для посетителей сайта, т.е. задача не количество знаков, а грамотное донесение информации, так же нужно будет подобрать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты/статьи на тему онлайн-казино

    Привет! Ищу толкового журналиста, который старше 25 лет, играл в онлайн казино. Есть опыт написание подобной тематики. Нужны интересные тексты со смыслом. 40к знаков Всего 28 текстов + 4-5 обзора онлайн казино. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать статьи о компании

    Нужно написать 2 уникальные статьи для продвижения компании в поисковиках. Срок вторник след. недели! Темы вышлю. Компания занимается поставкой и продажей оборудования, станков и инструмента для механической обработки металла, фрезерных обрабатывающих центров, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны копирайтеры (архитектура, интерьеры, дизайн)

    $50

    Добрый день. Нужные несколько человек, которые не будут гнаться за объемами, а буду выдавать по 2-3 текста в неделю на заданную тему, которую смогут детально проработать. Тематика сайта, для которого нужно ...

    HTML
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтеры на женский сайт

    Нужны статьи для женского сайта. Макияж, прически, уход за телом, лицом, волосами. Нужны качественные, интересные и полезные статьи. Оплата 60 руб за 1000. Нужно 3-4 копирайтера для постоянного сотрудничества.

    Копирайтинг63 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аудио запись переписать в текст

    Аудио запись переписать в текст Аудио запись на 40 минут разговорный текст (о дыхании, оздоровлении) нужно переписать в текст и отредактировать в качественную выразительную статью для электронной книги. Какая цена?

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить тексты для товара

    Необходимо составить грамотные, продающие тексты для товаров интернет-магазина. Во вложенном файле перечень товаров и более подробные пожелания. Товары предназначены для интернет-магазина экологически чистой продукции, поэтому весь уклон текстов именно в сторону натуральности, пользы для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад