Тексты/статьи на тему онлайн-казино

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Завершен6 заявок685 просмотров

Привет! Ищу толкового журналиста, который старше 25 лет, играл в онлайн казино. Есть опыт написание подобной тематики. Нужны интересные тексты со смыслом. 40к знаков

Всего 28 текстов + 4-5 обзора онлайн казино.

Сроки 1,5 недели.

Оплата достойная.

Жду предложения!

13 лет назад
ocasinos
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
45 отзывов

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$70
10 дней
Действительно 10 балов. Всё как и просил. адекватные цены. Отличная коммуникация. Буду работать дальше с Ольгой.
Игорь - очень ответственный заказчик, предоставляет четкое ТЗ, отвечает на все возникающие в процессе вопросы. Оплата всегда достойная и своевременная.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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