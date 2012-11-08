Нужно написать 2 уникальные статьи для продвижения компании в поисковиках. Срок вторник след. недели! Темы вышлю. Компания занимается поставкой и продажей оборудования, станков и инструмента для механической обработки металла, фрезерных обрабатывающих центров, ...
Тексты/статьи на тему онлайн-казино
Привет! Ищу толкового журналиста, который старше 25 лет, играл в онлайн казино. Есть опыт написание подобной тематики. Нужны интересные тексты со смыслом. 40к знаков
Всего 28 текстов + 4-5 обзора онлайн казино.
Сроки 1,5 недели.
Оплата достойная.
Жду предложения!
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