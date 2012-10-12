Написать статьи о компании

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Закрыт12 заявок179 просмотров

Нужно написать 2 уникальные статьи для продвижения компании в поисковиках.

Срок вторник след. недели! Темы вышлю. Компания занимается поставкой и продажей оборудования, станков и инструмента для механической обработки металла, фрезерных обрабатывающих центров, расходных материалов.

Размер статьи 2500 знаков без пробелов.

Цена договорная. Постоплата.

13 лет назад
Heleneee
Елена 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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