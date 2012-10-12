Нужны копирайтеры (архитектура, интерьеры, дизайн)

Добрый день.

Нужные несколько человек, которые не будут гнаться за объемами, а буду выдавать по 2-3 текста в неделю на заданную тему, которую смогут детально проработать.

Тематика сайта, для которого нужно будет работать - архитектура, интерьеры, дизайн

Примеры статей:

1. http://syndyk.by/article/gurnal/legendarniy_ingvar_kamprad_-_osnovatel_ikea_s_reputatsiey_skuperdyaya-20129.html

2. http://syndyk.by/article/gurnal/5_domashnih_apartamentov_v_minske_vibiraem_na_svoy_vkus-20130.html

В заявке указывайте ссылку на порфолио и стоимость за один текст 4500 символов.