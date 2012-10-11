Для удалённой работы нужен копирайтер способный писать грамотно и без ошибок. В день нужно писать от 8–10 тысяч знаков без пробелов. Требования опыт написания коммерческих и СЕО статей на разные темы. ...
Аудио запись переписать в текст
Аудио запись переписать в текст
Аудио запись на 40 минут разговорный текст (о дыхании, оздоровлении) нужно переписать в текст и отредактировать в качественную выразительную статью для электронной книги.
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