Составить тексты для товара

Необходимо составить грамотные, продающие тексты для товаров интернет-магазина.

Во вложенном файле перечень товаров и более подробные пожелания. Товары предназначены для интернет-магазина экологически чистой продукции, поэтому весь уклон текстов именно в сторону натуральности, пользы для здоровья.

Анонс и полное описание должны быть уникальными, но общий смысл рекомендаций производителя должен сохраняться.

Желательно: оплата через яндекс кошелек.