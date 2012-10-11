Копирайтер

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Закрыт19 заявок365 просмотров

Добрый день! нужны интересные тксты для товаров нашего сайта здорови ком. О товарах и группах товаров мы пишем ряд статей, которые изменяют мнение потребителя в нужную сторону. Работа постоянная но требует от вас самостоятельности в поисках тем для написания статей.

Написание статей
13 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров