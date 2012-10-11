Снова ищем самостоятельного копирайтера для постоянного сотрудничества. Гонорар — 90 руб. за кило текста. Оплата Qiwi или WMR. Нагрузки можем обеспечить большие (по 6–10 кило в будний день). Начинать трудиться надо на ...
Копирайтер
Добрый день! нужны интересные тксты для товаров нашего сайта здорови ком. О товарах и группах товаров мы пишем ряд статей, которые изменяют мнение потребителя в нужную сторону. Работа постоянная но требует от вас самостоятельности в поисках тем для написания статей.
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