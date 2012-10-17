Нужен самостоятельный копирайтер

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Завершен24 заявки504 просмотра

Снова ищем самостоятельного копирайтера для постоянного сотрудничества. Гонорар — 90 руб. за кило текста. Оплата Qiwi или WMR.

Нагрузки можем обеспечить большие (по 6–10 кило в будний день). Начинать трудиться надо на днях и работать регулярно.

На ближайшее время темы есть очень разные: медицина, строительство и пр.

От нас: тезисы (иногда очень краткие), пожелания по стилю, пожелания по формату (статья, новость, дайджест, отзыв и пр.), требуемый объём, и, возможно, примеры текстов с сайтов конкурентов.

От вас: оперативное создание текста и его размещение на сайте через CMS Drupal (техническим особенностям — обучим).

В откликах указывайте:

1. Приемлемая для вас ежедневная нагрузка (работаем с пн по пт)

2. Ссылки на 4–5 примеров ваших текстов из разных тематик (особо интересует тексты в духе «О компании», «О производстве», а также тексты IT-тематики)

3. Если есть опыт работы с какими-то CMS, то перечисляйте с чем именно работали (если нет — научим)

4. Ваш адрес почты

Предложим приглянувшимся кандидатам написать одну тестовую статью. Её оплатим по указанному в начале тарифу.

Спасибо!

Drupal
13 лет назад
interbiz
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ooolank
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
С Ольгой сотрудничаем на регулярной основе — и это, наверное, одна из наиболее объективных положительных оценок любого фрилансера. Отличный копирайтер. Действует самостоятельно, адекватно реагирует на любые замечания, оперативно вникает в любые технические особенности. Благодарю за работу и настоятельно рекомендую.
Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

ooolank
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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