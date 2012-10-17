Новому порталу требуется копирайтер на постоянной основе, кто будет писать тексты для сайта: объем работ 50000 символов в месяц по 100 рублей за тыс символов Нужно выполнить тестовое задание: тема: ...
Нужен самостоятельный копирайтер
Снова ищем самостоятельного копирайтера для постоянного сотрудничества. Гонорар — 90 руб. за кило текста. Оплата Qiwi или WMR.
Нагрузки можем обеспечить большие (по 6–10 кило в будний день). Начинать трудиться надо на днях и работать регулярно.
На ближайшее время темы есть очень разные: медицина, строительство и пр.
От нас: тезисы (иногда очень краткие), пожелания по стилю, пожелания по формату (статья, новость, дайджест, отзыв и пр.), требуемый объём, и, возможно, примеры текстов с сайтов конкурентов.
От вас: оперативное создание текста и его размещение на сайте через CMS Drupal (техническим особенностям — обучим).
В откликах указывайте:
1. Приемлемая для вас ежедневная нагрузка (работаем с пн по пт)
2. Ссылки на 4–5 примеров ваших текстов из разных тематик (особо интересует тексты в духе «О компании», «О производстве», а также тексты IT-тематики)
3. Если есть опыт работы с какими-то CMS, то перечисляйте с чем именно работали (если нет — научим)
4. Ваш адрес почты
Предложим приглянувшимся кандидатам написать одну тестовую статью. Её оплатим по указанному в начале тарифу.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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