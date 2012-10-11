Необходимо писать много статей, темы приведены ниже. Оплата за 1000 знаков 50р. Всем кандидатам предлагается написать статью на тему "выбор калоприёмника", в пределах 1000 знаков. Тестовое задание будет оплачено только человеку с которым продолжим сотрудничество. ...
Написание статьи по бурению артезианских скважин
Необходима статья про бурение артезианских скважин технического характера. Общий объем статьи от 30 000 до 50 000 символов.
Что бы проверить вашу компетенцию необходимо выполнить тестовое задание (до 2000 символов): К примеру есть абзац, из которого нужно раскрыть тему с максимально техническим профессионализмом доступным языком:
"7. Наиболее часто встречающиеся осложнения в процессе бурения. Переслаивания в известняке, рыхлый известняк – убедить, что иногда установка фильтровой колонны в горизонт нужна, но далеко не всегда полезна. Поэтому необходимость ее установки определяется только в процессе производства работ и осуществляется достаточно редко, но при этом никакие дополнительные средства с Заказчика не взимаются. Совершенно аналогично рассмотреть цементацию. Объяснить когда и для каких целей производится, как правильно выполняется. Доказать, что цементация затрубья, предлагаемая некоторыми компаниями в качестве бонуса, путем проливки жидким цементно-песчаным раствором чистейшая бутафория. Мы, мол, такой ерундой не занимаемся, но если возникает необходимость обусловленная литологией, то делаем это абсолютно бесплатно. Рассмотреть случаи необходимости перехода на колонны меньшего диаметра до достижения известнякового горизонта и доказать, что при возникновении подобных факторов компания несет потери за счет значительного увеличения трудоемкости работ, а не экономит на диаметре обсадной трубы."
Всего таких абзацев в ТЗ - 9.
Тест готов оплатить (в принципе текущий проект - это проект на выполнение тестового задания).
Андрей
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