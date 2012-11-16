Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход . Речь пойдет о тематике МММ пирамиды С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется. Хочу услышать цену ...
Статьи про стому
Необходимо писать много статей, темы приведены ниже. Оплата за 1000 знаков 50р. Всем кандидатам предлагается написать статью на тему "выбор калоприёмника", в пределах 1000 знаков. Тестовое задание будет оплачено только человеку с которым продолжим сотрудничество.
Статьи темы:
* Информация о калоприемниках, написать какие бывают, в чем различие.
* Как выбрать калоприемники, на что обратить внимание при выборе.
* Convatec что за фирма, рассказать о продукции фирмы
* Coloplast Alterna Free что за фирма, рассказать о продукции фирмы
* Абуцел что за фирма, рассказать о продукции фирмы
* Бинацел что за фирма, рассказать о продукции
* Hollister что за фирма, рассказать о продукции
* В каких случаях применяются калоприемники
* Как пользоваться
* Какие фирмы выпускают калоприемники
* Калоприемник многократного применения
* Калоприемник многоразовый
* Калоприемники отзывы
* наложение калоприемника
* методика наложения калоприемника
* калоприемник наложение
* техника наложения калоприемника
* как ставится калоприемник
* виды калоприемников
* как выбрать калоприемник
* какие функции выполняют различные виды калоприемников
* выбор калоприёмника
* калоприемник клей
* какие бывают калоприёмники
* клей для калоприемника
* Что такое стома, когда выводится, в чем различия
* Средства для ухода за стомой
* Coloplast Conveen рассказать о фирме, рассказ о продукции
* Когда применяются Уропрезервативы
* Как пользоваться
* Фирмы производители. рассказать о продукции
* Когда применяются катеторы
* Какие катетроы бывают различия
Выбранный исполнитель
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