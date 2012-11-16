Статьи про стому

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Завершен8 заявок319 просмотров

Необходимо писать много статей, темы приведены ниже. Оплата за 1000 знаков 50р. Всем кандидатам предлагается написать статью на тему "выбор калоприёмника", в пределах 1000 знаков. Тестовое задание будет оплачено только человеку с которым продолжим сотрудничество.

Статьи темы:

* Информация о калоприемниках, написать какие бывают, в чем различие.

* Как выбрать калоприемники, на что обратить внимание при выборе.

* Convatec что за фирма, рассказать о продукции фирмы

* Coloplast Alterna Free что за фирма, рассказать о продукции фирмы

* Абуцел что за фирма, рассказать о продукции фирмы

* Бинацел что за фирма, рассказать о продукции

* Hollister что за фирма, рассказать о продукции

* В каких случаях применяются калоприемники

* Как пользоваться

* Какие фирмы выпускают калоприемники

* Калоприемник многократного применения

* Калоприемник многоразовый

* Калоприемники отзывы

* наложение калоприемника

* методика наложения калоприемника

* калоприемник наложение

* техника наложения калоприемника

* как ставится калоприемник

* виды калоприемников

* как выбрать калоприемник

* какие функции выполняют различные виды калоприемников

* выбор калоприёмника

* калоприемник клей

* какие бывают калоприёмники

* клей для калоприемника

* Что такое стома, когда выводится, в чем различия

* Средства для ухода за стомой

* Coloplast Conveen рассказать о фирме, рассказ о продукции

* Когда применяются Уропрезервативы

* Как пользоваться

* Фирмы производители. рассказать о продукции

* Когда применяются катеторы

* Какие катетроы бывают различия

13 лет назад
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Максимов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Статьи всегда отлично написаны!
Михаил отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок, только положительные впечатления от общения.

Заявки фрилансеров

llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

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